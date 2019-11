CDU Viersen : Wer wird der Bürgermeisterkandidat?

Viersen Wer wird der Bürgermeisterkandidat der CDU? Auch nach einem parteiinternen „Speed-Debating“ im Bürgerhaus Dülken zeichnet sich noch kein klares Bild ab. Am 5. Dezember wählen die Viersener CDU-Mitglieder den Herausforderer von Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD).

Beide Kandidaten waren sich aber auch in vielen wichtigen Themen einig. So leide das Sicherheitsgefühl der Menschen auch im ländlichen Raum und damit in der Stadt Viersen immer mehr. Da bestehe spürbar Handlungsbedarf. Ebenso bestätigten beide Kandidaten, dass in Sachen Wirtschaftsförderung in Viersen noch viel Potenzial nach oben gesehen werden kann. Auch in der Frage „S28-Linie nach Düsseldorf“ war beiden klar: Es müssen jetzt zeitnah Lösungen auf den Tisch, die dann der Umsetzung bedürfen. Beide Kandidaten sehen große Potenziale in der Kreisstadt und den vielen verschiedenen Initiativen innerhalb von Vereinen und ehrenamtlichen Engagement, aber Genenger und Hopp bemängelten auch, dass es aus der Verwaltung dafür wesentlich mehr Rückenwind und Zuarbeit geben müsste. Nach rund zwei Stunden und den Nachfragen der anwesenden Mitglieder im Foyer fand die Veranstaltung ihren Ausklang.