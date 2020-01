Kommunalwahl Viersen : Wer tritt im September in welchem Wahlbezirk an?

Wer tritt im September in welchem Wahlbezirk an?

Am 13. September wird der Viersener Stadtrat neu gewählt. Die ersten Direktkandidaten stehen schon fest. Foto: Endermann, Andreas (end)

Analyse Die SPD hat sich schon festgelegt, bei der CDU existiert eine Vorschlagsliste, die anderen Parteien beraten noch.

Bei der Kommunalwahl haben die Wähler mehrere Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie den Direktkandidaten für ihren Wahlbezirk. Mit der Zweitstimme die Partei. Wie sich der künftige Viersener Stadtrat zusammensetzt, entscheidet sich nach der Zweitstimme. Aber: Alle direkt gewählten 25 Kandidaten gehören dem Stadtrat an. Aufgefüllt wird dann mit der Reserveliste.

Die SPD-Mitglieder haben ihre Direktkandidaten bereits gewählt – und auch die Kandidaten auf der Reserveliste. Die ist bei den Sozialdemokraten in Viersen traditionell wichtiger als die Namen der Direktkandidaten, denn in der Vergangenheit gewannen in nahezu allen 25 Wahlbezirken stets die Direktkandidaten mit CDU-Parteibuch.