Brand in Viersen Feuer drohte auf Lokal überzugreifen – Polizei sucht Zeugen

Das hätte schlimm ausgehen können. Am Donnerstagabend ist an der Gladbacher Straße in Viersen eine hölzerne Gartenlaube komplett abgebrannt. Das Feuer drohte, auf ein Lokal überzugreifen. Die Polizei ging nach ersten Ermittlungen am Freitagmittag von Brandstiftung aus. Alle Menschen hatten das Gebäude bereits verlassen, verletzt wurde niemand.