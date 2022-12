Sammelaktion in Viersen Rumänienhilfe erhält weniger Spenden

„Es war schon ein guter Besuch. Aber verglichen mit anderen Jahren müssen wir feststellen, dass auch schon mehr zusammengekommen ist“, sagt Oliver Neikes. Dabei blickt der Unterbrandmeister vom Löschzug Süchteln in das Feuerwehrfahrzeug, das eigentlich zur Dekontaminierung von Feuerwehrpersonal gedacht ist, aber an diesem Tag eine andere Funktion erhalten hat. Die normale Beladung steht im Süchtelner Feuerwehrgerätehaus. Stattdessen stapeln sich Kartons mit Lebensmitteln und Säcke mit Bekleidung in dem Fahrzeug. Die Spendenaktion der Rumänienhilfe Vorst ist angelaufen.