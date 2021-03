Corona-Notbremse im Kreis Viersen : Weniger Kontakte, mehr Schnelltests

Bleibt trotz Inzidenz-Werten jenseits der 100 erlaubt: Nach Terminvereinbarung dürfen Kunden Geschäfte aufsuchen, wenn sie ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorweisen können. Unser Foto entstand in der Buchhandlung am Kloster in Brüggen. Foto: Daniela Buschkamp

Kreis Viersen Im Kreis Viersen gilt von heute an die „Corona-Notbremse“. Geschäfte brauchen nicht zu schließen – wer ein negatives Testergebnis vorweisen kann, darf weiterhin den Einzelhandel besuchen. Aber: Private Kontakte werden eingeschränkt.

Von diesem Mittwoch an tritt auch im Kreis Viersen die „Corona-Notbremse“ in Kraft – allerdings mit Lockerungen für alle Menschen, die einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen können, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Allerdings gelten strengere Kontaktvorschriften für alle.

■ Kontakte sind nur zwischen einem Hausstand und maximal einer weiteren Person erlaubt. Kinder unter 14 Jahre werden nicht mitgerechnet. Eine Ausnahme gilt an Ostern (1.-5. April). In diesem Zeitraum dürfen sich alternativ auch zwei Hausstände mit maximal fünf Personen im öffentlichen Raum treffen. Kinder unter 14 Jahre sind auch hier nicht mitgerechnet. Auch Paare, die getrennt voneinander leben, gelten als ein Hausstand.

■ Bibliotheken, Kunstausstellungen etc. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen etc. ist mit vorheriger Terminbuchung und bei sichergestellter Rückverfolgbarkeit weiterhin zulässig. Es darf sich höchstens eine Person pro 20 Quadratmeter aufhalten. Zutritt nur mit negativem Schnelltest. Die Stadt Viersen kündigte am Dienstag an, dass die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek mit allen Zweigstellen während der „Corona-Notbremse“ für die reguläre Nutzung geschlossen bleibt. „Das bewährte Abhol-Angebot wird wiederaufgenommen“, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke. „Darüber hinaus stehen die Online-Services der Bibliothek rund um die Uhr zur Verfügung.“ Reservierungen sind nicht nur online, sondern auch telefonisch möglich. Die Telefone unter den Nummern 02162 101509 und 101510 sind von dienstags bis freitags von 11 bis 16 Uhr besetzt. An Feiertagen und am Wochenende steht der Telefonservice nicht zur Verfügung.