Corona im Kreis Viersen : Weniger Infizierte, weniger Patienten im Krankenhaus

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist am Freitag um acht auf 131 gesunken. Der Inzidenz-Wert sank von 28 auf 24 und liegt damit deutlich unter der NRW-Inzidenz von 50.

131 Personen befinden sich in Quarantäne. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden drei Covid-19-Patienten stationär behandelt, einer weniger als am Donnerstag. Ein Patient befindet sich auf der Intensivstation. Am Freitag registrierte das Kreisgesundheitsamt sechs Neuinfektionen.