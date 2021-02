Corona im Kreis Viersen : Weniger als 300 Einwohner gelten als infiziert

Am Dienstag wurden beim Kreisgesundheitsamt 19 positive Corona-Testergebnisse registriert. Foto: dpa/Matthias Balk

Kreis Viersen Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Einwohner im Kreis Viersen ist am Dienstag unter 300 gesunken und liegt nun bei 274. Auch der Inzident-Wert sinkt weiter.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Einwohner im Kreis Viersen ist am Dienstag unter 300 gesunken. Wie der Kreis mitteilte, gelten aktuell 274 Personen als infiziert. 19 positive Testergebnisse wurden bis Dienstagnachmittag beim Kreisgesundheitsamt registriert. Damit nimmt auch der Inzidenz-Wert leicht ab: Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sank von 67 am Montag auf 66. Für 514 Einwohner war Quarantäne angeordnet.