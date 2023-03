Interview mit der ersten Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Viersen So steht es um die Gleichstellung

Info

Frauentag Der Internationale Frauentag wird jährlich am 8. März gefeiert. Initiiert wurde er von der deutschen Sozialistin Clara Zetkin, erstmals fand er am 19. März 1911 statt. Damals ging es vor allem um das Frauenwahlrecht. Der 8. März wurde im Jahr 1921 festgelegt.

Feiertag Zwar wird der Frauentag weltweit gefeiert, ein gesetzlicher Feiertag ist er jedoch nur in manchen Ländern, zu denen eingeschränkt auch Deutschland zählt. In Berlin und in diesem Jahr neuerdings auch Mecklenburg-Vorpommern ist der Weltfrauentag ein gesetzlicher Feiertag, in den anderen Bundesländern bislang nicht.

Männertag Ein Pendant zum Weltfrauentag gibt es durchaus: Seit 1999 wird jährlich am 19. November der Internationale Männertag gefeiert. Auch am Männertag geht es um die Gleichberechtigung der Geschlechter.