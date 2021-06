Wie hält man eine Gitarre richtig? Das lernt Maximilian in seiner Schnupperstunde und wie sich die einzelnen Saiten ahören. Gitarre und Gesang gehören zusammen, findet Gitarrenlehrer Georg Cremer und so stimmt er zusammen mit Maximilian nach kurzer Zeit bereits „Bruder Jakob“ an. Eine Gitarre zu mieten, kostet acht bis neun Euro pro Monat. Wenn man sich für dieses Instrument entscheidet, sind mindestens zehn Minuten Üben am Tag angesagt.