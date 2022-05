Kreis Viersen : Wo am Brückentag geöffnet ist

Das Service-Center im Stadthaus öffnet für Besucher mit Termin. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Das Kreishaus in Viersen ist am Freitag, 27. Mai, zu den üblichen Besuchszeiten Zeiten geöffnet. Wie der Kreis Viersen mitteilt, gilt dies ebenso für die Kreismusikschule und die Kreisvolkshochschule in Viersen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Verwaltungsdienststellen der Stadt Viersen bleiben am Brückentag geschlossen. Darauf weist die Stadt hin. Stadtbibliothek und Service-Center (nach Terminvereinbarung) öffnen sowohl am Freitag als auch am Samstag.

(naf)