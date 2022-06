Janusz-Korczak-Schule in Schwalmtal : Realschüler haben jetzt ein Selbstlernzentrum

Janusz-Korczak-Schule in Schwalmtal

Schwalmtal Recherche für den Unterricht oder Entspannen bei einer Zeitschrift oder einem Buch: Das und noch mehr bieten die neuen Selbstlernzentren an den beiden Standorten der Janusz-Korczak-Realschule.

Eine bequeme, bunte Sitzecke, zehn PC mit Internetzugang, Tische und Stühle für Gruppenarbeit, Zeitschriften und Bücher: So sieht das Selbstlernzentrum für die rund 600 Kinder und Jugendlichen der Janusz-Korczak-Schule in Waldniel aus. Eine kleinere Ausgabe für die 360 Schüler an der Niederkrüchtener Dependance ist ebenfalls seit einigen Wochen eröffnet. „Die Resonanz bei den Schülern, aber auch bei den Lehrern ist sehr gut“, sagte Yildirim Öner, kommissarischer Schulleiter bei der offiziellen Vorstellung.