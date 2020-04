Stadtjubiläum : Die Suche nach dem Lied für Viersen geht weiter

Viersen Bis Ende Juni können Komponisten — Gruppen oder Einzelpersonen — ihre Wettbewerbsbeiträge einreichen. Die Einsendefrist wurde wegen der Corona-Krise verlängert. Wer schließlich gewinnt, entscheiden die Viersener selbst.

Noch immer fehlt der Stadt die eigene Hymne, ist der „Song für Viersen“ nicht gefunden. Die Suche läuft – und jetzt gibt’s Verlängerung. Statt wie eigentlich geplant am Montag, 4. Mai, endet die Einsendefrist für den Kompositionswettbewerb der Stadt Viersen jetzt erst am Freitag, 26. Juni. „Grund ist die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie“, erläutert ein Stadtsprecher.

Zum Jubiläum „50 Jahre Viersen“ hatte die Stadtverwaltung dazu aufgerufen, ein Lied für die Gesamtstadt zu komponieren. „Viele Einsendungen sind schon eingetroffen“, sagt der Stadtsprecher. Einzelpersonen und Gruppen aus Viersen dürfen ebenso teilnehmen wie alle, die sich der Stadt in besonderer Weise verbunden fühlen. Der Musikstil ist frei wählbar, das Lied sollte gängige Single-Länge haben. „Es gibt keine Vorgaben für den Text“, betont der Stadtsprecher. „Egal ob in Mundart oder auf Hochdeutsch, bei der Auswahl für den ersten Platz wird es aber sicher eine Rolle spielen, wie die Worte das Thema ,Gesamtstadt Viersen’ und ihre Einheit in der Vielfalt aufgreifen.“