Corona im Kreis Viersen : Weiterer Infizierter in Wohngruppe

Kreis Viersen In einer Schwalmtaler Wohngruppe für Jugendliche gibt es einen weiteren posiven Coronatest: Bei einem Jugendlichen wurde das Virus nachgewiesen. Zuvor war bereits ein Betreuer positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Damit gibt es nun 713 bekannte Fälle im Kreis seit Beginn der Pandemie. 31 Personen davon sind aktuell infiziert, 36 verstorben. In Brüggen und Niederkrüchten sind aktuell keine Infektionen bekannt. In Viersen gab es am Freitag vier Infizierte, in Nettetal fünf und in Schwalmtal zehn. In den vergangenen sieben Tagen gab es eine nachgewiesene Neuinfektion je 100.000 Einwohner.