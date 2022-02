Corona-Pandemie : Sechs Tote und knapp 5600 Infizierte im Kreis Viersen

Ein Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt Proben für einen PCR-Test. Foto: dpa/Sina Schuldt

Kreis Viersen Der Kreis Viersen verzeichnet am Montag 1883 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt gelten aktuell 5594 Menschen im Kreis als infiziert.

Sechs weitere Menschen im Kreis Viersen sind an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Das teilte eine Kreis-Sprecherin am Montag mit. Es handelt sich um einen 97-Jährigen und einen 82-Jährigen aus Kempen, eine 93-Jährige und eine 86-Jährige aus Willich, einen 88-Jährigen aus Schwalmtal sowie eine 83-Jährige aus Niederkrüchten. „Die genannten Todeszahlen beziehen sich nicht auf aktuelle Daten, sondern wurden dem Kreisgesundheitsamt nachträglich gemeldet. Die Personen sind bereits während der letzten Wochen an Covid-19 verstorben“, berichtete die Kreis-Sprecherin.