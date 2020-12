Festgottesdienste im Kreis Viersen : Neues Online-Angebot aus Dülken

Bei Youtube sollen an Heiligabend zwei Livestreams aus der Kirche St. Cornelius in Dülken zu finden sein. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Kreis Viersen Die Pfarre St. Cornelius und Peter plant an Heiligabend zwei Livestreams aus der Kirche St. Cornelius in Dülken. Aus der Alten Kirche in Lobberich wird ins Fernsehen übertragen.

Katholische Kirchen

Viersen St. Remigius: Die Pfarre bietet Online-Impulse für die Weihnachtstage an. Sie gibt es spätestens am jeweiligen Tag ab Mitternacht unter www.st-remigius.de.

Dülken St. Cornelius: Kurzfristig hat die Pfarrei St. Cornelius und Peter das Angebot erhalten, die Familienchristmette aus St. Cornelius am Heiligen Abend um 16.30 Uhr und die Christmette um 18.30 Uhr als Livestream bei Youtube zu übertragen. Link: Für die Familienchristmette mit Krippenspiel um 16.30 Uhr: https://youtu.be/Mo1f1H7y3a8; für die Christmette der Erwachsenen um 18.30 Uhr: https://youtu.be/A5MQM0U8Zco. Unter www.st-cornelius-und-peter.de bietet die Gemeinde Anleitung für eine weihnachtliche Gottesdienstfeier für daheim an, ein Video vom Krippenspiel ist eingestellt und Pfarrer Jan Nienkerke gibt Videoimpulse.

Nettetal St. Sebastian Lobberich: An Heiligabend beginnt um 23.20 Uhr eine Fernsehübertragung aus der Alten Kirche in Lobberich (ARD). Der WDR überträgt bereits um 21.35 Uhr eine Christmette mit dem Essener Bischof Franz-Josef Overbeck.

Evangelische Kirchen

Alt-Viersen Es gibt digitale und analoge Angebote für Daheim: www.viersen.ekir.de.

Dülken An Heiligabend und am 25. Dezember werden Online-Gottesdienste unter www.ekduelken.de angeboten.

Lobberich/Hinsbeck Unter www2.evangelische-lobberich.de stellt die Kirchengemeinde einen Weihnachtsgottesdienst online.

Kaldenkirchen Unter www.evangelische-kirche-kaldenkirchen.de stellt die Kirchengemeinde weihnachtliche Angebote online.

Breyell/Bracht Weihnachtliche Gottesdienste für daheim können unter www.facebook.com/Ev.KirchengemeindeBrachtBreyell abgerufen werden.

Schwalmtal Die Gemeinde veröffentlicht am Heiligen Abend über den Youtube-Kanal (Evangelischer Buntfunk Waldniel) Beiträge für alle Altersgruppen. Los geht es um 14 Uhr für die Jüngsten. Um 15 Uhr folgt der Familiengottesdienst und um 16 Uhr ein Predigtgottesdienst. An den folgenden Feiertagen schließen sich weitere Beiträge an.

Niederkrüchten, Elmpt und Brüggen Es gibt nur ein Onlineangebot von Pfarrer Bernd Mackscheidt von der Gemeinde Brüggen-Elmpt auf Youtube. Der Heiligabend-Gottesdienst für Kinder beginnt um 14 Uhr (https://youtu.be/IUIM0aL5soU) um 15 Uhr folgt der für Erwachsene (https://youtu.be/Ov7slrPH28g). Der Video-Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) beginnt um 10 Uhr und ist abzurufen unter: https://youtu.be/s1cXZ1FIufE.

(busch-/naf/tre)