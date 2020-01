Baumfällung in Viersen : Stadt fällt Bäume in Alt-Viersen und Süchteln

Viersen Mitarbeiter der Stadt sollen kurzfristig mit den Arbeiten beginnen. Witterungsbedingt sind aber Verzögerungen möglich.

Die Städtischen Betriebe haben bei Baumkontrollen festgestellt, dass einige Bäume im Stadtgebiet nicht erhalten werden können. Die Arbeiten sollen kurzfristig beginnen, können sich witterungsbedingt jedoch verzögern, teilt die Stadt mit. Sie erfülle mit den Fällungen ihre Verkehrssicherungspflicht. In Alt-Viersen sind vier Kastanien schon abgestorben oder vom Austernpilz befallen. Vier Mehlbeeren, ein Haselnussstrauch und ein Götterbaum sind durch Pilze zerstört. Zwei Hainbuchen, eine Kirsche und zwei serbische Fichten können nicht stehen bleiben. Ein Fächerahorn ist durch Stockfäule zerstört. Bei einer Silberlinde ist die Stammgabelung gerissen. In Süchteln ist eine Birke abgestorben, eine Robinie durch Wurzelfäule geschädigt, eine Roteiche mit einem Pilz infiziert. Aktuell sind Mitarbeiter der Städtischen Betriebe auch unterwegs, um neue Bäume zu setzen. Schwerpunkt sind dabei Ersatzpflanzungen. Am Donnerstag, 30. Januar, schneiden darüber hinaus Mitarbeiter verschiedene Bäume und Sträucher zurück: Diese neigen sich den Gärten der Bebauung am Treidelpfad zu und benötigen einen Verjüngungsschnitt. Während der Arbeiten ist der Weg zwischen den Häusern Am Treidelpfad und den Bahnschienen gesperrt.