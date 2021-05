Schnelltests in Viersen : Zwei neue Teststellen nehmen Betrieb auf

Das Team von „Feeling4Home“ um Inhaber Fatmir Bunjaku (r.) ist vor Ort eingebunden. Junior-Chef Flemming Meiss ist verantwortlich für den Betrieb der Teststation. Foto: Meiss

Dülken/Süchteln In einem Gewerbepark in Dülken und in der Nähe der Feuerwehr in Süchteln gibt es neue Schnellteststationen. Geöffnet ist montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr.

Im Gierlingspark in Dülken hat eine neue Corona-Schnellteststation den Betrieb aufgenommen. Geöffnet ist montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. An der Station der Moerser Firma Schreurs Consulting Group werden Schnelltests nach dem „Drive-In“- und dem „Walk-In“-Prinzip angeboten. Ansprechpartner vor Ort in dem Gewerbepark ist auch das Möbelhaus „Feeling 4 Home“. Termine gibt es online über www.testcov.de, außerdem telefonisch unter 02841 3684511. Angeboten werden auch Schnelltests für Unternehmen sowie PCR-Tests. In Süchteln geht am Samstag, 8. Mai, ein Corona-Testzenrum der Hüso-GmbH aus Willich in Betrieb. Wie die Stadt Viersen mitteilte, sind deswegen Teile des Parkplatzes gesperrt. Das Testzentrum hat montags bis donnerstags je von 7.30 bis 11.30 Uhr und 15.30 bis 19.30 Uhr geöffnet, samstags von 10.30 bis 14.30 Uhr. Die Online-Terminbuchung und Registrierung erfolgt über www.testcenter-niederrhein.de/suechteln.

(naf)