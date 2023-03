Weiterbildungsmesse in Viersen Messebesucher informieren sich über Weiterbildung

Das Berufskolleg Viersen ist an diesem Mittwoch, 15. März, Schauplatz einer Weiterbildungs- und Jobmesse. Interessierte erhalten dort einen Überblick über Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Pflege und Erziehung, Lager und Logistik, Transport, sie können sich über gewerblich-technische Berufe, kaufmännische Berufe und Berufe, die in der IT angeboten werden, informieren. Bildungseinrichtungen und Arbeitgeber aus dem Kreis Viersen, Krefeld, Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis Neuss präsentieren sich. Die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter sind mit ihren Beraterinnen und Beratern vor Ort.