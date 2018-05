Brüggen: Weiter Diskussion um Zahl der Stellplätze am Hotel

Brüggen Für den Bau eines Hotels am Westring in Brüggen läuft das Planverfahren. Es soll Ende 2018 abgeschlossen sein

"Was sagt denn der Investor, dass es so lange dauert? Hält er still?" Die Frage von René Bongartz hat im Brüggener Ausschuss für Bauen und Klimaschutz mit Blick auf die Hotelpläne auf dem Schotterplatz gegenüber der Burggemeindehalle eine Diskussion ausgelöst. Der Grünen-Fraktionschef hatte sich zuvor im Sitzungssaal des Rathauses eine umfangreiche To-do-Liste aus behördlichen Auflagen angehört - unter anderem zu den Bereichen Emissionen, Arten- und Bodenschutz, Schall, Parkplätze. Auch ein Gutachten zur möglichen Geruchsbelästigung am Standort neben der Kläranlage spielte dabei eine Rolle. "Wir müssen das sauber abarbeiten, sind im Planverfahren. Sonst kriegen wir keine Rechtssicherheit", sagte Dieter Dresen, Leiter des Fachbereichs Planung.