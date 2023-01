Holocaust-Gedenktag im Kreis Viersen Weiße Rosen zum Gedenken

Unser Foto entstand in der Johanniskirche auf dem LVR-Klinikgelände in Süchteln, in der – nach einem Gedenkrundgang zu den Stolpersteinen auf dem Gelände – die Lebensgeschichte von Margarete Töller nachgezeichnet wurde, die mit 27 Jahren von den Nazis ermordet wurde. Weiße Rosen auf dem Altar erinnerten an die NS-Opfer.