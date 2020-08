Event in Viersen : Dülkener Weihnachtstreff fällt dieses Jahr aus

Der Weihnachtstreff in Dülken fand bisher immer am dritten Adventswochenende statt. Foto: Busch, Franz Heinrich (bsen)

Viersen Der traditionelle Weihnachtstreff auf dem Alten Markt wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ersatzlos gestrichen. Das beschloss jetzt die zuständige Arbeitsgruppe – „schweren Herzens“.

Nach eingehender Beratung hat die Arbeitsgruppe Dülkener Weihnachtstreff in ihrer jüngsten Sitzung entschieden, den Weihnachtstreff in diesem Jahr auszusetzen. „Angesichts der zu erwartenden Hygieneauflagen ergab sich in den Beratungen kein Szenario, in dem eine stimmige Umsetzung des Treffs mit entsprechender, weihnachtlicher Atmosphäre umsetzbar erscheint“, sagt Andreas Goßen vom Dülken-Büro. Zu groß seien die damit verbundenen Risiken und Ungewissheiten.

Der Treff fand bislang immer am dritten Advent-Wochenende auf dem im weih­nacht­lichen Ambiente geschmückten Alten Markt statt. Mehr als 25 Verkaufshütten und Markt­ständen boten alles, was die Dülkener Vereins­welt an kulinarischen Genüssen zu bieten hat. Der Erlös der zweitägigen Veranstaltung kam stets einem gemeinnützigen Zweck zugute.

Die Entscheidung habe die Arbeitsgruppe „schweren Herzens“ getroffen, betonte Goßen. Am Montag wurden die Unterstützer des Dülkener Weihnachtstreffs über die ersatzlose Streichung informiert. „Wir bitten herzlich um Ihr Verständnis und würden uns freuen, wenn wir Sie erneut ansprechen dürften, um Sie nach Ihrer Beteiligung am Dülkener Weihnachtstreff 2021 zu fragen“, heißt es in dem Schreiben.

