Freizeit in Brüggen und Schwalmtal : Weihnachtsmärkte in der Schwebe

Noch hat der Gewerbeverein Schwalmtal nicht entschieden, ob der Weihnachtsmarkt in Waldniel stattfinden wird. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Grenzland In Niederkrücten ist der Adventsmarkt abgesagt, für die vorweihnachtlichen Märkte in Brüggen und Schwalmtal steht die Entscheidung aber noch aus. Sie dürften Zutritt nur nach 2G gewähren.

Klaus Amberg hat den ersten für Alt-Niederküchten geplanten Adventsmarkt wegen der steigenden Corona-Zahlen bereits abgesagt. Die Veranstalter der übrigen in Brüggen und Schwalmtal geplanten Märkte haben noch keine Entscheidung getroffen. Sie warten zum einen die Entwicklung der Pandemie ab, sich zum anderen anschauen, was nun genau in der neuen Corona-Schutzverordnung NRW steht. Danach gilt im gesamten Freizeitbereich, also auch auf Weihnachtsmärkten: Einlass lediglich nach 2G (für nachweislich Genesene oder Geimpfte).

„Wir haben für den Brüggener Weihnachtsmarkt noch nichts entschieden“, erklärte Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) am Dienstag. Man werde sich an der neuen Corona-Schutzverordnung orientieren und Möglichkeiten prüfen, inwieweit man den Weihnachtsmarkt, der für das dritte und vierte Adventswochenende geplant ist, so sicher wie möglich stattfinden lassen kann.

Der Gewerbeverein Schwalmtal wird voraussichtlich am Ende der Woche entscheiden, ob der auf 4. und 5. Dezember terminierte Weihnachtsmarkt in Waldniel stattfinden wird, erklärte dessen Vorsitzender Paul Lentzen am Dienstag.