Tanz in Viersen : Mit Alice durchs Wunderland tanzen

Viersen Mit wunderschönen Kostümen, aufwendiger Bühnentechnik und tollen Choreographien begeisterten die rund 500 Tänzer der Tanzschule Fauth in der Festhalle. Es war bereits das 42. Weihnachtsmärchen, das die Schule zeigte.

Das Weihnachtsmärchen der Tanzschule Fauth bedeutet für viele Zuschauer mehr als nur eine Tanzaufführung. Für sie gehört das Weihnachtsmärchen genauso zur Weihnachtszeit wie das Schmücken des Tannenbaumes. Traditionell und in diesem Jahr zum 42. Mal entführten die Tänzerinnen und Tänzer die Zuschauer in der Festhalle in ein echtes Wunderland. Ein Wunderland mit wunderschönen Kostümen, aufwendiger Bühnentechnik und tollen Choreographien. Doch auch für alle Beteiligten sind die Vorbereitungen für das Stück „Alice im Wunderland“ voller Magie.

Die Festhalle bebte, der Applaus wollte nicht mehr aufhören: Die dreistündige Aufführung verzauberte auch in diesem Jahr die Besucher. Bei jedem Tanz war eine andere Projektion im Bühnenhintergund zu sehen, in jedem kleinen Stück steckte viel Liebe zum Detail. Alle Tänze, Kostüme und Inhalte wurden von den Trainern und Tänzern selbst entworfen. Bei so viel Liebe zum Detail ist es kein Wunder, dass die Kostüme die Besucher sprachlos stimmten. Das Team der Uhren war verkleidet mit Zeigern und Zahlenrädern, das Team Nähzeug mit Nähnadel, Nähschere und Fingerhut ausgestattet. Die Kostüme wirkten perfekt zu der Musik und den Choreographien.

Die Disco-Zwerge kamen besonders gut bei den Besuchern an: Mit einer silbernen Hose und einer bunten Zwergenmütze, tanzten sie zu Hip-Hop-Musik. Hierbei konnten die Zuschauer nicht still bleiben, alle klatschten mit. Bei so viel musikalischer und tänzerischer Vielfalt konnte das Publikum nur staunen. Auch Inge Fauth, Begründerin der Tanzschule, ist froh über diese Vielfalt: „Vor 40 Jahren haben wir schon einmal Alice im Wunderland aufgeführt. Nur damals hatten wir nicht so viel Auswahl, ich bin stolz darauf, dass wir heute so viele unterschiedliche Tanzarten haben.“ Ob klassisches Ballett, Hip-Hop, Breakdance, Streetdance oder Spitzentanz – alle so unterschiedlichen Tänze haben dieselbe Geschichte von Alice (Edita Wimmer) erzählt. Auch die Tänzer sind begeistert von ihrer Aufführung: „Es ist schön, die Reaktionen vom Publikum zu sehen. Am meisten Spaß macht die gemeinsame Zeit mit allen. Wir sind wie eine große Familie“, erzählte Ramon Amalfi, der einer der Hauptrollen spielte.