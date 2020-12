Christmetten im Westkreis : Weihnachtsgottesdienste — was sich ändert

O Tannenbaum! Am 24. Dezember bietet die Pfarrgemeinde St. Remigius um 15.30 Uhr einen Familien-Wortgottesdienst und um 18 Uhr die Drive-in-Christmette an. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Wegen des Lockdowns haben die Kirchen im Westkreis Viersen ihre Weihnachtsplanungen überarbeitet. Es gibt Gottesdienste auf dem Schulhof, vor der Kirche, auf dem Parkplatz. Wichtig: Wer dabei sein will, muss sich anmelden.

Evangelische Gemeinden in Hückelhoven, Gerderath und Lövenich : Gottesdienst zu Hause, im Podcast oder am Telefon

Waldniel St. Matthias: Heiligabend für Kinder, Krippenfeiern finden um 14 Uhr und 15 Uhr in St. Michael, 14 und 15 Uhr in St. Georg, 14.30 Uhr in St. Jakobus und 15 Uhr in St. Gertrud statt. Weihnachtsgottesdienst für Kinder, 16.30 Uhr auf der Wiese an der Dorfstraße 31 in Amern. Hirtenführungen zur „lebendigen Krippe“ von 14 Uhr bis 16 Uhr alle 10 Minuten im Kirchgarten St. Mariä Himmelfahrt.