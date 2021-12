Kirchen im Kreis Viersen : Weihnachtsgottesdienste ohne G-Status

Die katholischen Kirchen - unser Foto zeigt St. Anna in Nettetal - verzichten auf 3G-Nachweise. Dort muss man sich anmelden, und es herrscht während der Gottesdienste Maskenpflicht, auch am Sitzplatz. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Katholische und evangelische Kirchen im Kreis Viersen gehen bei der Frage nach dem Impfstatus an den Weihnachtsgottesdiensten getrennte Wege. Wo braucht man den Impfnachweis, wo reicht ein Test, wo brauchen die Besucher nichts?

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Ob man beim Besuch des Weihnachtsgottesdienstes in diesem Jahr einen Impfnachweis benötigt oder nicht, hängt nicht zuletzt vom Glauben ab: Bei den evangelischen Kirchengemeinden gilt bei allen Außenveranstaltungen wie zum Beispiel der „Wandelweihnacht am Hohen Busch“ (Heiligabend von 15 bis 17 Uhr) die 3G-Regelung: Teilnehmen darf, wer geimpft, getestet oder genesen ist. In den evangelischen Gotteshäusern selbst gilt im Regelfall 2G. Dort haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt.

Anders verfahren die katholischen Pfarrgemeinden im Kreis Viersen. Dort heißt es: „Um allen Menschen einen Gottesdienstbesuch zu ermöglichen, gibt es keine G-Regeln.“ Um Ansteckungen zu verhindern, achten die Gemeinden bei Krippenspiel, Christmette und Hochämtern an den Weihnachtsfeiertagen auf genügend Abstand und haben die Teilnehmerzahlen reduziert. Wer einen Weihnachtsgottesdienst in einer katholischen Kirche besuchen will, muss sich vorher anmelden. Entweder telefonisch oder per E-Mail. Von diesem Montag an können beispielsweise im Pfarrbüro der Breyeller St.-Lambertus-Kirche in Nettetal die Berechtigungskarten für den Besuch des Gottesdienstes abgeholt werden.

Wie bereits im Vorjahr setzen die Kirchen angesichts der Corona-Pandemie auf zusätzliche Angebote. So werden beispielsweise die Gottesdienste an Heiligabend aus der Dülkener St.-Cornelius-Kirche auch per Livestream übertragen. Auch die evangelische Kirche in Dülken überträgt um 17.30 Uhr ihren Heiligabend-Gottesdienst aus dem Bürgerhaus Dülken live per Stream. In Niederkrüchten wird an Heiligabend um 22 Uhr ein Wortgottesdienst angeboten — draußen, vor der katholischen Pfarrkirche St. Martin. Die evangelische Kirchengemeinde Süchteln bietet an Heiligabend eine Open-Air-Christvesper auf dem Lindenplatz an.

Wann findet wo welcher Gottesdienst statt? Welche Regelung findet Anwendung, wo muss man sich anmelden? Unsere detaillierte Übersicht hat die Antworten.

Katholische Kirchen

Alt-Viersen (Um allen Menschen einen Gottesdienstbesuch zu ermöglichen gibt es keine G-Regeln. Dafür können die Gottesdienste aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl nur mit Anmeldung besucht werden. Eine Maske ist zu tragen. Für die Festmessen am ersten und zweiten Weihnachtstag erfolgt die Teilnahme mittels Anmeldung im Pfarrbüro bis zum 22. Dezember, Telefon 02162 93140)

St. Peter: 24. Dezember: 14 Uhr, 14.45 Uhr und 15.30 Uhr, Lob an der Krippe, ein Angebot für Familien mit Kleinkindern (Dauer rund 20 Minuten), Anmeldung: lobanderkrippe@gmx.de. 17 Uhr, St. Peter Wort-Gottes-Feier für Familien, Anmeldung: gottesdienst-peter@gmx.de. 22 Uhr, Christmette, Anmeldung: pfarrbuero@st-remigius-viersen.de oder Telefon 02162 93140. 25. Dezember: 11 Uhr, Festmesse. 26. Dezember: 11 Uhr, Festmesse mit Segnung der Kinder.

St. Remigius: 24. Dezember: 14 Uhr und 15 Uhr, St. Remigius Pfarrgarten, Wort-Gottes-Feier für Kleinkinder, Anmeldung: gemeindearbeit@st-remigius-viersen.de. 16 Uhr, Familienchristmette mit Krippenspiel, Anmeldung: pfarrbuero@st-remigius-viersen.de oder Telefon 02162 93140. 18 und 24 Uhr, Christmette, Anmeldung: pfarrbuero@st-remigius-viersen.de oder Telefon 02162 93140. 25. Dezember: 11 Uhr, Festmesse mit gregorianischen Gesängen. 18 Uhr, Vesper mit Spendung des sakramentalen Segens. 26. Dezember: 11 Uhr, Festmesse mit Segnung der Kinder, das Vokalensemble an St. Remigius singt die Messe Es-Dur („Cantus Missae“) op. 109 für zwei vierstimmige Chöre a-capella von Joseph-Gabriel Rheinberger.

St. Marien: 24. Dezember: 16 Uhr, Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel, Anmeldung: familienmesskreis@gmx.de. 18 Uhr, Wort-Gottes-Feier für Erwachsene, Anmeldung: familienmesskreis@gmx.de. 22 Uhr, Christmette Anmeldung: pfarrbuero@st-remigius-viersen.de oder Telefon 02162 93140. 25. Dezember: 9.30 Uhr, Festmesse. 26. Dezember: 9.30 Uhr, Festmesse mit Segnung der Kinder.

St. Notburga: 24. Dezember: 16 Uhr, Familienchristmette mit Krippenspiel, Anmeldung: pfarrbuero@st-remigius-viersen.de oder Telefon 02162 93140. 18 Uhr, Christmette, Anmeldung: pfarrbuero@st-remigius-viersen.de oder Telefon 02162 93140. 25. Dezember: 9.30 Uhr, Festmesse mit Gestaltung der Chorgemeinschaft St. Joseph/St. Notburga. 26. Dezember: 9.30 Uhr, Festmesse mit Segnung der Kinder.

St. Helena: 24. Dezember: 16 Uhr und 17 Uhr, Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel, Anmeldung: xmas-helena@gmx.de. 22 Uhr, Christmette, Anmeldung: pfarrbuero@st-remigius-viersen.de oder telefonisch: 02162 93140. 25. Dezember: 9.30 Uhr Festmesse.

Dülken (Um allen Menschen einen Gottesdienstbesuch zu ermöglichen gibt es keine G-Regeln. Dafür können die Gottesdienste aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl nur mit Anmeldung besucht werden. Eine Maske ist zu tragen. Anmeldung im Pfarrbüro, Telefon 02162 55409. Die Messen am 24. Dezember, 16.30 und 18.30 Uhr werden zusätzlich gestreamt)

Herz Jesu Dülken: 24. Dezember: 14.30 Uhr, Familien-Wort-Gottes-Feier. 16 Uhr, weihnachtliche Wort-Gottes-Feier für Senioren. 18 Uhr, Christmette. 26. Dezember: 11 Uhr, Festmesse.

St. Peter Boisheim: 14.30 Uhr, Auf den Weg zur Krippe. 18 Uhr Christmette. 26. Dezember: 11 Uhr, Festmesse.

St. Ulrich Dülken: 13 Uhr, Heilige Messe der vietn. Gemeinde. 14.30 Uhr, Kleinkindergottesdienst. 25. Dezember: 11 Uhr Festmesse.

St. Cornelius Dülken: 14 Uhr, weihnachtliche Kurzandacht mit Krippengang. 15 Uhr, weihnachtliche Kurzandacht mit Krippengang. 16.30 Uhr, Familienmette mit Krippenspiel. 18.30 Uhr, Christmette. 25. Dezember: 6 Uhr, griechisch-orthodoxe Liturgie. 9.30 Uhr, Festmesse. 18 Uhr Vesper. 26. Dezember: 9.30 Uhr, Festmesse.

Süchteln (Um allen Menschen einen Gottesdienstbesuch zu ermöglichen, gibt es keine G-Regeln. Dafür können die Gottesdienste aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl nur mit Anmeldung besucht werden. Eine Maske ist zu tragen. Anmeldung im Pfarrbüro, Telefon 02162 6220)

St. Clemens: 24. Dezember, 14.30 Uhr, Wortgottesdienst für junge Familien. 18 Uhr, Christmette. 22 Uhr, Christmette. 25. Dezember: 8 Uhr, Heilige Messe, 10.30 Uhr, Heilige Messe. 26. Dezember: 8 Uhr, Heilige Messe, 10.30 Uhr, Heilige Messe.

St. Franziskus: 24. Dezember, 17 Uhr, Wortgottesdienst für die Kommunionkinder. 25. Dezember: 9.30 Uhr, Heilige Messe.

St. Maria Helferin: 26. Dezember, 9.30 Uhr, Heilige Messe.



Nettetal (Ein Kirchenbesuch ist allen Menschen möglich. Eine Maske ist zu tragen. Ab dem 13. Dezember in St. Lambertus, Breyell und ab dem 14. Dezember in St. Anna, Schaag, können die Berechtigungskarten für den Besuch der Weihnachtsgottesdienste zu den Dienstzeiten im jeweiligen Pfarrbüro abgeholt werden. In Kaldenkirchen und Leuth ist eine Anmeldung beim Pfarrbüro unter Telefon 02157 811796 von Nöten. Platzkarten für die Heiligen Messen in Lobberich und Hinsbeck sind im Advent in den Pfarrkirchen und in den Pfarrbüros erhältlich)

Breyell St. Lambertus: 24. Dezember, 15 Uhr, Kinder- und Wortgottesdienst. 17 Uhr Christmette. 25. Dezember: 11 Uhr, Festhochamt. 15 Uhr, Heilige Messe in polnischer Sprache. 26. Dezember: 11 Uhr, Eucharistiefeier.

Schaag St. Anna: 24. Dezember: 11 bis 16 Uhr, Offene Kirche, Familien mit Kindern sind besonders eingeladen die Krippe zu besuchen und die Kirche im weihnachtlichen Schmuck zu erleben. Geschichten, Musik und Spiele vertreiben die Zeit bis zur Bescherung. 18.45 Uhr Christmette.

25. Dezember: 9.30 Uhr, weihnachtliches Festmesse. 26. Dezember: 9.30 Uhr, Eucharistiefeier.

Kaldenkirchen St. Clemens: 24. Dezember: 22 Uhr Heilige Messe. 25. Dezember: 9.30 Uhr, Heilige Messe. 26. Dezember, 9.30 Uhr, Heilige Messe.

Leuth St. Lambertz: 24. Dezember: 19.30 Uhr, Heilige Messe. 25. Dezember: 11.15 Uhr, Heilige Messe. 26. Dezember: 11 Uhr, Heilige Messe. 12 Uhr Heilige Messe.

Hinsbeck: 24. Dezember: 17 Uhr, Ökumenischer Christfeier für Familien mit Kindern auf dem Sportplatz in Hinsbeck.

Hinsbeck St. Peter: 24. Dezember: 17 Uhr, Gottesdienst für Senioren in St. Peter Hinsbeck. 25. Dezember: 9.30 Uhr, Heilige Messe. 26. Dezember: 9.30 Uhr, Heilige Messe.

Lobberich St. Sebastian: 24. Dezember: 22 Uhr, Christmette. 25. Dezember: 8 Uhr, Heilige Messe. 9.30 Uhr, Heilige Messe. 11.15 Uhr, Heilige Messe. 26. Dezember: 11.15 Uhr, Heilige Messe. 18 Uhr, Heilige Messe in der Alten Kirche (hier ist eine namentliche Anmeldung im Pfarrbüro erforderlich).

Schwalmtal (Ein Kirchenbesuch ist allen Menschen möglich. Eine Maske ist zu tragen. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Plätze ist eine telefonische Anmeldung im Pastoralbüro, Telefon 02163 94540 oder E-Mail: pastoralbuero@kkg-schwalmtal.de nötig)

Waldniel St. Michael: 24. Dezember: 14 Uhr, Krippenfeier für kleine Kinder. 15 Uhr, Familiengottesdienst. 18.30, Festgottesdienst. 22 Uhr, Christmette. 25. Dezember: 11 Uhr, Festgottesdienst. 26. Dezember: 11 Uhr, Heilige Messe.

Amern St. Georg: 24. Dezember: 16.30 Uhr, Familiengottesdienst. 18.30 Uhr, Festgottesdienst. 25. Dezember: 9.30 Uhr, Festgottesdienst. 26. Dezember: 11 Uhr, Wortgottesdienst.

Dilkrath St. Gertrudis: 24. Dezember: 15 Uhr, Krippenfeier für kleine Kinder, 16.30 Uhr, Festgottesdienst. 18.30 Uhr, Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung. 26. Dezember: 9.30 Uhr, Wortgottesdienst.

Lüttelforst St. Jakobus: 24. Dezember: 14 Uhr, Krippenfeier für kleine Kinder. 16.30 Uhr, Festgottesdienst. 26. Dezember: 9.30 Uhr, Heilige Messe.

Waldniel St. Mariä Himmelfahrt: 24. Dezember: 15 bis 16.30 Uhr, Angebote für kleine Kinder. 18 Uhr, Festgottesdienst. 25. Dezember: 11 Uhr, Wortgottesdienst. 26. Dezember: 11 Uhr, Wortgottesdienst.

Niederkrüchten (Ein Kirchenbesuch ist allen Menschen möglich. Eine Maske ist zu tragen. Für die Weihnachtsgottesdienste ist eine Anmeldung im Pfarrbüro, Telefon 02163 45130 notwendig. Eine Maske ist zu tragen)

Vor der Kirche St. Bartholomäus: 24. Dezember: 14.30 Uhr und 15.30 Uhr, Andacht für Kleinkinder. 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, Andacht für Kinder im Grundschulalter.

St. Bartholomäus: 24. Dezember: 20 Uhr, Christmette. 25. Dezember: 11.30 Uhr, Heilige Messe. 26. Dezember: 11.30 Uhr, Heilige Messe.Vor der Kirche St. Martin: 24. Dezember: 22 Uhr, Wortgottesdienst.

St. Martin: 25. Dezember: 8.30 Uhr, Heilige Messe. 26. Dezember: 8.30 Uhr, Heilige Messe.

St. Peter Born: 24. Dezember: 17 Uhr, Christmette. 26. Dezember: 10 Uhr, Heilige Messe.

St. Mariä Himmelfahrt Bracht: 24. Dezember, 14 und 16 Uhr Krippenfeier. 18 Uhr Christmette. 26. Dezember: 11.30 Uhr, Heilige Messe.

St. Nikolaus Brüggen: 24. Dezember, 16.30 und 18 Uhr, Krippenfeiern. 23 Uhr, Christmette. 25. Dezember: 17.45 Uhr, Heilige Messe.

St. Maria Helferin Lüttelbracht: 24. Dezember, 15 Uhr, Krippenfeier. 25. Dezember: 8.30 Uhr, Hirtenamt.

Evangelische Kirchen

Alt-Viersen (2G innen, 3G außen): 24. Dezember, 15 bis 17 Uhr, Wandelweihnacht am Hohen Busch. 18 Uhr, Christvesper in der Kreuzkirche. 22 Uhr, Gottesdienst mit Musik in der Kreuzkirche. 25. Dezember: 10 Uhr, Gottesdienst Kreuzkirche. 26. Dezember: 10 Uhr, Familiengottesdienst Kreuzkirche.

Dülken (3G, alles Gottesdienste werden im Livestream übertragen): 24. Dezember: 17.30 Uhr, Heiligabendgottesdienst im Bürgerhaus Dülken. 22 Uhr, Abschluss des Heiligen Abends an der Christuskirche. 25. Dezember: 11 Uhr, Gottesdienst in der Christuskirche. 26. Dezember: 11 Uhr, Gottesdienst in der Christuskirche.

Süchteln: 24. Dezember: 15 Uhr, Familiengottesdienst in der Johanniskirche. 15 Uhr, Gottesdienst für kleine Leute, der Weg nach Bethlehem führt durch die Gärten der Gemeinde (eine Anmeldung ist erforderlich und über die Internetseite der Gemeinde möglich). 17 Uhr, Christvesper auf dem Lindenplatz. 23 Uhr, Christmette in der Stadtkirche (vorher draußen gemeinschaftliches Singen bei Fackellicht).

Nettetal

Lobberich: 24. Dezember: 11 Uhr, Weihnachtsgottesdienst für Minis und Eltern (2G), bei gutem Wetter findet dieser Gottesdienst draußen statt, dann gilt 3G. 15 Uhr, Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel (3G). 17.30 Uhr, Heiligabend-Festgottesdienst (2G). 25. Dezember: 10 Uhr, musikalischer Festgottesdienst mit dem Gemeindechor (2G).

Hinsbeck: 24. Dezember: 17.30 Uhr, Christvesper (2G). 26. Dezember: 10 Uhr, Gottesdienst zur Weihnacht mit Taufe (3G).

Kaldenkirchen (3G): 24. Dezember: 14 Uhr, Familienchristvesper mit Krippenspiel. 15.45 Uhr und 17.30 Uhr, Christvesper. 25. Dezember: 10 Uhr, Gottesdienst. 26. Dezember: 10 Uhr, Gottesdienst.

Breyell (3G): 24. Dezember: 15 bis 17 Uhr, offene Kirche (jede halbe Stunde wird die Weihnachtsgeschichte gelesen und es gibt den Segen), 26. Dezember: 10.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Schwalmtal (2G innen, 3G außen): 24. Dezember: Es finden auf dem Schulhof der Hauptschule Waldniel zentral drei Gottesdienste Open Air statt. 15 Uhr für Familien mit Kita-Kindern, 16.30 Uhr für Familien mit Grundschulkindern und um 18 Uhr ein Predigt-Gottesdienst für Erwachsene. Auf dem Waldnieler Marktplatz vor St. Michael beginnt um 23.15 Uhr das ökumenische offene Singen. Zudem werden auf dem Bundfunk-Kanal der Gemeinde zwei Kurz-Gottesdienste übertragen. 25. Dezember: 10.30 Uhr, Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche Waldniel. 26. Dezember: 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl in Amern.

Niederkrüchten (3G-Regel) Elmpt: 24. Dezember: 14.30 Uhr, Familiengottesdienst. 16 Uhr Weihnachtsvesper. 26. Dezember: 10 Uhr, Gottesdienst.

Brüggen (3G-Regel): 24. Dezember: 17.30 Uhr, Weihnachtsvesper. 25. Dezember: 10 Uhr, Gottesdienst.