Attraktion in Brüggen : Weihnachtsglanz mit 100.000 Lämpchen

Punkt 17 Uhr erstrahlt das Weihnachtswunderland an der Brachter Gartenstraße. Foto: off

Brüggen An der Brachter Gartenstraße sorgen Karin und Horst Tepper sowie Gabi und Willi Wefers für imposante Beleuchtung. Für den Aufbau brauchen sie vier Wochen. Täglich um 17 Uhr wird es hell.

Menschen stehen vor einem dunklen Haus in Bracht. Sie warten ungeduldig. Punkt 17 Uhr: Das „Weihnachtswunderland“ an der Gartenstraße erstrahlt vor dem Haus und dahinter im Garten.

Vor dem Gebäude stehen riesige erleuchtete Schneemänner. Die Neugierigen sind nicht mehr zu halten, Kinder und Erwachsene kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus – vor lauter Lichterglanz mit vielen Farben und Formen sowie leuchtenden Bäumen. Um 22.30 Uhr wird es dunkel. Dann beendet eine Schaltuhr das Schauspiel. Und das jeden Tag.

Weihnachtsbegeistert: Willi Wefers sowie Karin und Horst Tepper. Foto: off

„Seit fünf Jahren machen wir das jetzt schon“, erzählen die Nachbarspaare Karin und Horst Tepper sowie Gabi und Willi Wefers. „Damit erfüllten wir uns einen Kindheitstraum.“ Für die Eheleute ist Weihnachten zehn Wochen lang: „Vier Wochen Vorbereitung, vier Wochen Adventszeit und zwei Wochen Abräumen“, erzählt Horst Tepper. „Wir haben für die Weihnachtssachen extra zum Unterbringen eine Garage angemietet.“

Was wäre Weihnachten ohne Schlitten und Rentiere? Foto: off

Bis zu 100.000 kleine Lämpchen glitzern dann am Anwesen und im Garten, ob an Fenstern, Türen, Dachrinnen und über den Dachgiebel hinweg. Zwischen den beiden Garagentoren, auf die bewegliche Weihnachtsmotive gebeamt werden, stehen bunte erleuchtete Weihnachtspakete. Auf der Garage stehen leuchtende Rehe. „Es sind dann insgesamt 150 Steckdosen in Betrieb“, erzählen die beiden Rentner Horst Tepper und Willi Wefers.

„Einmal war es zappenduster im Haus. Da können Sie sich ja vorstellen, ich musste jede Steckdose kontrollieren“, erzählt Tepper mit einem Schmunzeln. Den schmucken Baum mit dem Stern bringen alleine 40 Lichterkerzen zum Strahlen. Ein Blickfang ist das erleuchtete Panorama im Pavillon, der Schneemann steht inmitten einer verschneiten Landschaft. „Das haben wir im Internet erstanden. Wir wechseln hier wohl öfters schon mal die Kulisse“, sagt Karin Tepper.

Neu sind in diesem Jahr die Rentiere mit Schlitten. Das finden die Mädchen und Jungen schön, wenn sie sich dann auch noch eine Weihnachtsmütze überstülpen. Das ist das passende Fotomotiv für die zahlreichen Besucher.

Nicht nur die vielen Lichter bringen die Organisatoren zum Strahlen, sondern auch der Kontakt zu den begeisterten Besuchern. Besonders wegen der Corona-Pandemie freuen sich viele über die bunte, mit viel Liebe installierte Beleuchtung. „Wir haben in dieser Zeit so viele Leute kennen gelernt und kommen mit ihnen ins Gespräch“, erzählen die beiden Weihnachts-begeisterten Paare. Was sie sich nicht nehmen lassen: Alle Kinder, die ihr Weihnachtswunderland besuchen, erhalten ein kleines Geschenk von ihnen und für die Erwachsenen gibt es einen wärmenden Glühwein mit entsprechendem Abstand. „Wir haben zwar in dieser Zeit kein Privatleben. Aber wir genießen das, wenn die Augen der Kinder leuchten und die Erwachsenen am Lichterspiel ihren Spaß haben“, sagen die Nachbarspaare.