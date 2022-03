Politik in Brüggen : SPD fordert Ordnungsverfahren gegen Altkanzler Schröder

Politik in Brüggen

Brüggen Nach Sozialdemokraten etwa in Berlin, Hannover und Hamburg fordern nun auch die Mitglieder des SPD Ortsvereins Brüggen ein parteiordnungsverfahren gegen den früheren SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder.

Der SPD-Ortsverein Brüggen hat in einem Schreiben an die Kreis-SPD ein Parteiordnungsverfahren gegen den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder gefordert; dies solle an den SPD-Bundesverband weitergeleitet werden.