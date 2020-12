Grenzland : Wegen Corona: Rathäuser machen Weihnachtsferien

Grenzland In den drei Kommunen Niederkrüchten, Brüggen und Schwalmtal bleiben die Rathäuser vom 23. Dezember bis 3. Januar geschlossen. Am 4. Januar öffnen sie wieder.

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen schließen die drei Kommunen Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten ihre Rathäuser in der Zeit vom 23. Dezember bis 3. Januar.(In der Printausgabe hatte irrtümlich bis 4. Januar gestanden). Darum hatte die Bundesregierung die Kommunen gebeten: Sie sollten Verwaltungsgebäude und Betriebsstätten zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr schließen. Die Standesämter stehen für die Beurkundung von Sterbefällen in Niederkrüchten am Dienstag, 29. Dezember, von 10 bis 11 Uhr, in Brüggen und Schwalmtal am Mittwoch, 30. Dezember, von 9 bis 10 Uhr zur Verfügung. Am 4. Januar gelten dann wieder die aktuellen Öffnungszeiten. Wer in Niederkrüchten und Schwalmtal das Rathaus besuchen will, muss weiterhin zuvor einen Termin vereinbaren. Der Bürgerservice in Niederkrüchten und Schwalmtal wird aufgrund der Schließung zusätzlich am Samstag, 9. Januar, von 9 bis 12 Uhr öffnen. In allen drei Gemeinden sind die Ordnungsämter und Bauhöfe in Rufbereitschaft.