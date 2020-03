Viersen : Wegen Corona: Mülltonnen werden früher abgeholt

Die Einwohner sollen die Tonnen bereits am Vorabend an die Straße stellen. Foto: Profipress/Paul Duester

Seit Kontaktsperre, Kita-Schließungen & Co. stieg das Abfallvolumen der Privathaushalte an.

Die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus stellen auch den Entsorger Schoenmackers vor neue Herausforderungen. „Wir setzen alles daran, die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten“, betont Sprecherin Steffi Margos-Ludwig. Alle Abfallbehälter in Viersen würden zurzeit an den regulären Tagen geleert. „Teilweise fahren wir früher als gewohnt. Wir bitten die Bürger deshalb, die Tonnen bereits am Abend vorher an die Straße zu stellen, da wir aufgrund der aktuellen Lage situationsbedingt reagieren müssen und wir keine genaue Uhrzeit angeben können.“