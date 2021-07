Kinderbetreuung in den West-Kommunen : Kreis erstattet wegen Corona Teil der Betreuungskosten

Kreis Viersen Eine gute Nachricht für Eltern, die ihre Kinder bei Tageseltern oder in der Kita betreuen lassen: wegen der Corona-Pandemie erhalten sie einen Teil der Beiträge zurück. Was Sie dazu wissen müssen.

Für den Monat Februar übernimmt der Kreis Viersen die Kosten für die Betreuung von Mädchen und Jungen in der Kindertagespflege und in Kindertagesstätten komplett. Nicht so für die folgenden Monate von März bis einschließlich Mai 2021: Für diesen Zeitraum wird der Kreis lediglich den jeweiligen halben Kostenbeitrag an die Eltern erstatten.