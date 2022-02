Freizeit in Brüggen : Wegen Corona fällt das Frühschwimmen aus

Brüggen Kurzfristig muss das Frühschwimmen im Hallenbad an der Hochstraße 33 abgesagt werden. Wann das Bad wieder öffnet.

Wegen pandemiebedingten Mitarbeiter-Ausfalls muss das Hallenbad Brüggen am Mittwoch, 9. Februar, für den Zeitraum des Frühschwimmens von 6.30 Uhr bis 7.45 Uhr geschlossen bleiben. Dies teilte die Gemeindeverwaltung Brüggen mit. Ab 16 Uhr, so der Stand am Dienstag, 8. Februar, soll die Schwimmstätte an der Hochstraße 33 wieder geöffnet werden. Wer dort schwimmen will, muss nachweisen, dass er geimpft oder genesen und getestet ist (2G+).