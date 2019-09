Brüggen : Wegekreuz in Lüttelbracht eingesegnet

(bigi) In Lüttelbracht hat der Brüggener Pfarrer Frank Schürkens ein Wegekreuz an der Straße Kakobsend im Beisein von gut 60 Gästen eingesegnet. Gestiftet hat es Heinz-Willi Terporten, der auch das Grundstück zur Verfügung stellte.

„Hier am Kakobsend steht kein Wegekreuz, überall sonst findet man welche“, sagt er. Früher wurden Kreuze aufgestellt, wenn etwa Soldaten gesund aus dem Krieg zurückkamen, erklärt Terporten. Zunächst hatte er eine Bank aufgestellt, die schon gut angenommen wurde, und er befand den Platz daneben darum für sehr geeignet, dort ein Wegekreuz aufzustellen. Dann begann die Suche nach einem passenden Kreuz. In Bayern wurde er fündig. Es trägt die Inschrift „Gott schütze die Heimat“. „Das ist doch sehr passend“, findet Heinz-Willi Terporten. Ein Freund, der beruflich viel in Deutschland unterwegs ist, holte das Kreuz in Dinkelsbach ab. Zur Einsegnung nun hatten Nachbarn das Kreuz mit Blumen geschmückt und für die Begrünung rundum das Kreuz gesammelt. Auch die Sängerkollegen von Heinz-Willi Terporten des Chores Laetitia Lüttelbracht wollten sich musikalisch mit einbringen.