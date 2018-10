Weg zur Warteliste für Kita-Plätze führt in Viersen über ein Kita-Portal

Kitas in Viersen

Viersen Eltern, die ihr Kind schon angemeldet haben, müssen den Vorgang im Internet-Portal der Stadt wiederholen.

Es gilt ab sofort und trägerübergreifend: Der Weg zum Kita-Platz führt in Viersen nur noch über ein Online-Verfahren. „Eltern, die ihr Kind bereits für einen Platz ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 in einer Kindertageseinrichtung angemeldet haben, müssen diese Anmeldung über das Internet wiederholen“, betont eine Stadtsprecherin. „Leider verbieten die Regeln des Datenschutzes, dass die bereits vorliegenden Daten auf den Anmeldebögen in das Portal übertragen werden.“