Engagegment in Niederkrüchten : Johannes Hansen ist neuer Vorsitzender des Gemeindesportverbands

Niederkrüchten Viele neue Gesichter gibt es im Vorstand des Gemeindesportverbands. An dessen Spitze steht nun Johannes Hansen. Er löste Georg Ehrentraut ab

Der gerade in Rente gegangene Johannes Hansen führte vor der Kandidatur mehrere Gespräche und nahm schließlich die Aufgabe als neue Herausforderung gerne an. Er spielte in jungen Jahren Tennis bei der TG Waldniel und Volleyball beim TuS Waldniel, ehe er in den 1990-er Jahren Trainer bei der ersten Herren-Volleyball-Mannschaft beim SV Blau-Weiß Niederkrüchten (heute SC Niederkrüchten) war.