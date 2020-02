Konzert in Viersen : Orchester kommt mit neuem Dirigenten

Cristian Macelaru, 1980 in Rumänien geboren, trat zu Beginn der Spielzeit 2019/2020 die Nachfolge von Jukka-Pekka Saraste an. Foto: Adriane White/WDR

Am Samstag gastiert das WDR-Sinfonieorchester unter Leitung von Cristian Macelaru in der Festhalle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gert Holtmeyer

Am Samstag, 8. Februar, 20 Uhr, gastiert das Sinfonieorchester des WDR unter der Leitung seines neuen Dirigenten Cristian Macelaru in der Viersener Festhalle. Eventuelle Restkarten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse, auf WDR 3 ist das Konzert live zu hören. Im Interview beantwortet der Dirigent vorweg einige Fragen zum Konzert.

Ist Ihnen die Festhalle Viersen bekannt?

Cristian Macelaru: Die Musikerinnen und Musiker im Orchester haben mir ausführlich von der Konzerthalle in Viersen und von vielen zurückliegenden Konzerten dort erzählt. Ich bin deshalb jetzt sehr gespannt auf das Haus und den Saal, in dem die Kunst einen so wunderbaren Platz findet. Und natürlich bin ich auch gespannt auf auf das Publikum in Viersen!

Zum Programm am 8.2. in Viersen: Haben Sie es bereits entworfen oder daran mitgewirkt?

Macelaru: Ja, ich habe das Programm nach musikhistorischen Kriterien zusammengestellt, denn die Musik zeigt den Anfang und die Entwicklung sinfonischer Musik. Da ist Haydn als Vater des Genres – seine Sinfonie Nr. 39 verlangt den Spielern enorme Virtuosität ab und wir können damit auch das hohe musikalische Niveau des WDR-Sinfonieorchesters zeigen. Das gilt natürlich auch für die Rhapsodien von Bartók, in denen unser Konzertmeister José Maria Blumenschein sein Können als Solist unter Beweis stellt. Das Programm stellt sinfonische Musik rund um die österreichisch-ungarische Monarchie vor und umfasst dabei drei Jahrhunderte. Ich glaube, das wird ein spannender Abend.

Was ist Ihnen bei der Interpretation der Werke am Samstag besonders wichtig?

Macelaru: Ich versuche in all meinen Konzerten, der Intention des Komponisten so nah wie möglich zu kommen und sehe meine Rolle als Dirigent darin, das zu transportieren, was der Komponist seinem Publikum mitteilen wollte. Jeder Komponist hat seine ganz eigene Sprache und ich verstehe mich als Mittler zwischen der Musik und den Menschen, die uns zuhören. Wenn es mir gelingt, die Botschaften der Komponisten gut herauszuarbeiten und auf diese Weise mit dem Publikum zu kommunizieren, dann entsteht etwas sehr schönes.

Wollen Sie bei Ihrer Arbeit mit dem WDR-Sinfonieorchester besondere Schwerpunkte setzen?