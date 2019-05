Anlagen in Dülken und Süchteln : Friedhofs-Toiletten sind wieder geöffnet

Anlagen in Dülken und Süchteln

Auf dem Friedhof Dülken befindet sich die Toilettenanlage in der Totenhalle. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

In Dülken und Süchteln ist die Sanierung abgeschlossen. Auf dem Friedhof Löh in Viersen laufen noch Arbeiten.

Die öffentlichen Toiletten auf den Friedhöfen in Süchteln und Dülken sind wieder in Betrieb. Die Anlagen seien grunderneuert worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie sind nun barrierefrei zugänglich und nutzbar. Die Sanitärräume sind täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auf dem Friedhof Löh in Viersen laufen aktuell noch Pflasterarbeiten für einen barrierefreien Zugang zu einem barrierefreien Sanitärcontainer.