Rohrbruch in Viersen : Wasserspiel im Noppdorf abgeschaltet

Rohrbruch in Viersen

Das Wasserspiel ist in ein Natursteinmauer eingelassen. Foto: Stadt Viersen

Viersen Noch steht nicht fest, wie groß der Schaden ist. Der Platz, der das Wasserspiel umgibt, wurde gesperrt.

Die Städtischen Betriebe haben das Wasserspiel im Noppdorf in Viersen abgeschaltet. Wie ein Stadtsprecher berichtet, ist in der Abwasserleitung ein Rohr gebrochen. „Vorsorglich wurde der das Wasserspiel umgebende Platz gesperrt. Untersucht wird, ob es in diesem Bereich eine Unterspülung gibt und falls ja, wie umfangreich diese ist.“