Viersen : Was wird aus dem Gebäude des früheren Stadtarchivs?

Eine Idee: Dort könnte ein Heimatmuseum entstehen. Die Verwaltung plädiert dafür, das Haus als Zwischenarchiv zu nutzen.

Könnten die Räumlichkeiten des Viersener Stadtarchivs Am Alten Gymnasium künftig als Heimatmuseum für Viersen dienen? Die SPD hatte vor knapp einem Jahr beantragt, dass die Verwaltung diese Möglichkeit prüfen soll. Die Antworten werden an diesem Montagabend in der Sitzung des Kulturausschusses gegeben (18 Uhr, „Forum“ am Rathausmarkt, die Sitzung ist öffentlich).

Hintergrund des Antrags: Das Stadtarchiv wird vom Kreisarchiv mitbetreut; wenn der Bau des neuen Kreisarchivs in Viersen-Dülken in drei Jahren fertig ist, wird ein Großteil des Viersener Archivmaterials dorthin umziehen.

Die Stadtverwaltung sieht eine Nutzung des Gebäudes als Heimatmuseum kritisch; sie würde das jetzige Stadtarchiv künftig lieber als Zwischenarchiv für die Verwaltung nutzen. „Akten müssen mindestens drei Jahre, Gerichtsurteile 30 Jahre, Urkunden des Standesamtes 100 Jahre aufbewahrt werden“, erklärt die zuständige Beigeordnete Çigdem Bern. „Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung derzeit an verschiedenen dezentralen Standorten nach, die sowohl räumlich als auch klimatisch zum Teil wenig für den vorgesehenen Zweck geeignet sind.“ Sie plädiert dafür, dass der Standort des ehemaligen Stadtarchivs dauerhaft als zentrales Zwischenarchiv genutzt wird. „Dadurch könnten wir personell und finanziell Synergie-Effekte erzielen.“ So seien beispielsweise beim letzten Umzug des Archivs für rund 70.000 Euro neue Aktenregale gekauft worden, die so weiter genutzt werden könnten. Zwei städtische Sammlungen sollen nach Auffassung der Verwaltung weiter in dem Gebäude verbleiben: die etwas mehr als 300 Dokumente umfassende Albert-Vigoleis-Thelen-Sammlung mit Materialien zu dem Viersener Schriftsteller und die rund 1500 Medien umfassende Privatbibliothek von Gustav von Mevissen. Der Dülkener war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Vertreter des rheinischen Liberalismus. Die Nachfrage nach beiden Sammlungen sei sehr überschaubar, betont Bern. „Alle drei bis fünf Jahre fragt mal jemand nach.“ Die größte Sammlung im Eigentum der Stadt Viersen, die knapp 16.000 Bücher, Zeitschriften und Beiträge umfassende Archivbibliothek, wird deutlich häufiger eingesehen. Sie soll nach Auffassung der Stadtverwaltung im neuen Kreisarchiv in Dülken untergebracht werden. Bern: „Hier wäre eine dauerhafte angemessene Unterbringung in einem nach neuesten architektonischen und klimatechnischen Maßnahmen erbauten Archiv im Sinne der Stadt Viersen zu befürworten.“