Weihnachten im Kreis Viersen Die Trends beim Weihnachtsbaum-Kauf

Kreis Viersen · Was kostet in diesem Jahr der Tannenbaum fürs Weihnachtsfest? Welche Sorten sind gefragt? Wir haben uns bei Anbietern im Kreis Viersen umgehört. Die Fachleute geben auch Tipps dazu, wie der Baum länger frisch bleibt und was bei der Aufbewahrung zu Hause vermieden werden sollte.

06.12.2022, 17:30 Uhr

Michael und Sabrina Weyers verkaufen in ihrem Landschaftsbaubetrieb in Viersen vier verschiedene Weihnachtsbaumsorten und kennen die Kundenwünsche. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Bianca Treffer