Talk in der Stadtbibliothek Was Viersener Köpfe über Viersen sagen

Sollte das Schönste an Viersen etwa seine Autobahnauffahrt sein? Unter dieser etwas provokanten Frage stand eine Veranstaltung in der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek am Rathausmarkt in Viersen. Die Frage formulierte der 2020 verstorbene Viersener Autor Karl Eßer. Eingeladen hatte sein Sohn Torsten Eßer, der mittlerweile als Autor und Journalist in Frechen/Köln lebt. Zur Beantwortung hatte er eine Reihe illustrer Gäste eingeladen. Es sind bekannte Menschen aus den Bereichen Politik, Kultur und Sport, die eine Gemeinsamkeit aufweisen. Sie alle sind in Viersen aufgewachsen. Diese „Viersener Köpfe“, wie sie Eßer nennt, sind auch in dem gleichnamigen Buch porträtiert, das Vater und Sohn gemeinsam verfasst haben und das im vergangenen Jahr erschienen ist.