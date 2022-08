Klimawandel in Viersen : Was tun gegen die Hitze an Schulen?

Viersen Viersens Grüne sehen dringenden Handlungsbedarf und fordern die Stadt auf, sich um Fördergelder zu bewerben. Mögliche Maßnahmen sollen gemeinsam mit Lehrern und Schülern entwickelt werden.

„Die infolge des Klimawandels auch bei uns in NRW heißer werdenden Sommer lassen die Temperaturen in den Klassenräumen an Schulen im Stadtgebiet zu einer immer größer werdenden Belastung für SchülerInnen und Lehrpersonal werden“, begründet die grüne Fraktionsvorsitzende Maja Roth-Schmidt den Antrag. „So sind an Hitzetagen wie in den vergangen Wochen Temperaturen in den Unterrichtsräumen, die jenseits aller Arbeitsstättenrichtlinien liegen, kein Ausnahmephänomen mehr und werden zunehmend zu einem ernst zu nehmenden Problem.“ Schüler und Lehrer seien in den noch nicht an die stadtklimatischen Veränderungen angepassten Schulgebäuden erheblichen Belastungen ausgesetzt, sagt Melanie Heidelberger, sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz. „So beeinträchtigt die Hitze in den Unterrichtsräumen nicht nur erheblich die Konzentrationsfähigkeit. Hitzestau in den Klassenzimmern kann vielmehr auch zu gesundheitlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Kreislaufproblemen und Müdigkeit führen.“