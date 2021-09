Bundestagswahl im Kreis Viersen : Was Sie zur Bundestagswahl wissen müssen

Kreis Viersen Knapp 228.000 Einwohner des Kreises Viersen dürfen an diesem Sonntag ihre Kreuzchen machen. Warum diese Wahl besonders spannend wird – die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer darf wählen? Das regelt das Bundeswahlgesetz: Danach dürfen alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, bei einer Bundestagswahl mit entscheiden. Auch im Ausland lebende Deutsche können in der Regel mitwählen.

Welche Corona-Regeln gelten im Wahllokal? Wähler müssen für den Zutritt keinen 3G-Nachweis vorlegen. Im Wahllokal und in der Warteschlange muss eine medizinische Maske getragen und ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Personen, die keine Maske dabei haben, wird vor Ort ein Mund-Nasen-Schutz angeboten. Sollte das Tragen verweigert oder ein ärztliches Attest vorgelegt werden, entscheidet der Wahlvorstand vor Ort nach eigenem Ermessen, wie dem Wahlberechtigten ermöglicht werden kann, sein Wahlrecht auszuüben. Das Wahlrecht kann man nicht einfach verweigern. Aber andere Personen dürfen dabei nicht gefährdet werden. Ist die Stimmabgabe nicht möglich, weil etwa die Räume zu eng oder zu voll sind, kann ein Maskenverweigerer laut Regelwerk auch aus dem Wahllokal geworfen werden. Er hatte ja die Möglichkeit, per Brief zu wählen.

Was, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen am Sonntag nicht ins Wahllokal gehen kann? Wer am Sonntag erkrankt oder wegen Corona etwa in Quarantäne muss, muss Briefwahl beantragen, das geht auch per E-Mail, aber nicht telefonisch. Er kann in der Wahldienststelle der Kommune die Briefwahlunterlagen von einer anderen Person abholen lassen. Die braucht eine schriftliche Vollmacht mit Unterschrift des Wahlberechtigen und sein Attest. Sollte es kurzfristig nicht möglich sein, ein Attest zu bekommen, prüft das Wahlamt vor Ort, ob die Angaben glaubhaft sind. Wähler, die vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wurden und noch keinen schriftlichen Nachweis darüber haben, können dies schriftlich erklären und der bevollmächtigten Person mitgeben. Die Unterlagen (mit Stimmzettel!) müssen vom Wahlberechtigten selbst ausgefüllt werden.