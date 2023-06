Freizeittipp für Kinder und Jugendliche in Viersen Was Sie zum riesen Kinder-Trödelmarkt in Viersen wissen müssen

Viersen · Die ganze Viersener Fußgängerzone plus einige umliegende Straßen werden am Sonntag, 11. Juni, zum XXL-Trödelmarkt. Von 11 bis 18 Uhr können Kinder und Jugendliche dort trödeln. Was Sie dazu wissen müssen:

05.06.2023, 14:42 Uhr

Die Flohmarkt für den Nachwuchs ist überaus beliebt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)