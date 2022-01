Gebührenentwicklung 2022 : So ändern sich die Gebühren 2022 in Schwalmtal

So ändern sich die Gebühren 2022 in Schwalmtal

In der Gemeinde Schwalmtal müssen die Bürger 2022 eine höhere Abwassergebühr zahlen. Foto: Uli Rentzsch

Schwalmtal Steuerzahler in Schwalmtal müssen sich auf eine spürbare Erhöhung der Abwassergebühren einstellen. Bei anderen Gebührenarten fällt die Steigerung dagegen moderater aus.

Welche Gebühren steigen in diesem Jahr in Schwalmtal, wo müssen die Schwalmtaler weniger bezahlen? Diese Änderungen wird es geben:

Abwasserbeseitigung Diese Gebühren sind geringfügig angehoben worden. Eine vierköpfige Familie muss 2022 rund sechs Prozent mehr zahlen als im vergangenen Jahr. Die jährliche Musterrechnung der Verwaltung für einen Vier-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus mit 180 Quadratmetern in Schwalmtal mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 43 Kubikmetern pro Person und Jahr weist dann eine Gesamtbelastung pro Jahr in Höhe von 878 Euro auf. Das sind fast 50 Euro mehr als noch im Jahr zuvor.