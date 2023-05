Nach Prüfbericht Was sich jetzt bei der Viersener Bauaufsicht ändern soll

Üblicherweise tagt der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Viersen hinter verschlossenen Türen, das wird am Montag anders sein: Öffentlich wird über den Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW diskutiert. Die hatte im Bereich der Bauaufsicht der Stadt Viersen ein hohes Verbesserungspotenzial erkannt. So seien in der Vergangenheit die gesetzlichen Fristen für Baugenehmigungen nicht immer eingehalten worden. Zwischenzeitlich hätten Altfälle bei den Bauanträgen 84 Prozent aller zu bearbeitenden Anträge ausgemacht. Auch hapere es bei der Digitalisierung und beim Bürgerservice. Anders als in anderen Kommunen gibt es auf der Internetseite der Stadt keine „Checkliste“ für Bauwillige.