Der Bau des Kreisverkehrs beeinflußt auch den Busverkehr der Linien 074, 072 und SB84. Für Bus-Nutzer in Born werden Pendelbusse (Haltestelle „Brüggen Zentrum“ und zurück) eingerichtet. Bei der Linie 074 entfällt die Haltestelle „Heidweiher“. Die Haltestelle „Kasender Straße“ wird in Richtung Brüggen 50 Meter vor der Kreuzung Kasender Straße/L372 vorverlegt, ebenfalls in gleicher Höhe in Richtung Süchteln. Auch der Halt „Hagenkreuzweg“ entfällt. Die Linie 072 fährt wegen der Baustelle direkt nach Bracht. Wer in Lüttelbracht/Genholt einsteigen will, soll den Pendelbus nutzen. Die Linie SB84 beginnt und endet in Born am Halt „An der Kreuzstraße“. Als Alternative wird an Sams- und Sonntagen das Anruf-Sammel-Taxi (AST) zwischen Born Haltestelle „Haverslohe“ und „Kreuzstraße“ als Zubringer zum Halt „Brüggen Zentrum“ angeboten .