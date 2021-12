Veranstaltungen in Viersen : Im neuen Jahr soll es wieder eine Weiße Mainacht geben

Edi Tusch hat wieder einiges vor im neuen Jahr. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Schausteller Edi Tusch hofft, dass er 2022 wieder mehr Veranstaltungen organisieren kann. Seine „Winter-Weihnacht“ auf dem Remigiusplatz ist noch geöffnet.

Hinter Schausteller Edi Tusch liegt ein Jahr, in dem er beruflich ziemlich gefordert war. Kirmes, Märkte, Stadtfeste – wie schon 2020 war vieles abgesagt, wo der Viersener eigentlich mit seinen Imbisswagen unterwegs ist. Also musste er Alternativen suchen, denn nicht zu arbeiten, war keine Option: „Weil ich das, was ich mache, einfach sehr gerne mache“, sagt er. Und Tusch ist optimistisch, dass er davon im neuen Jahr wieder mehr „machen“ kann. So möchte er etwa wie zuletzt 2019 in der Weißen Mainacht auf den Remigiusplatz zum Tanz bitten.

2021 sei viel besser als anfangs befürchtet verlaufen, zieht Tusch zum Jahresende Bilanz. Sein Biergarten „Tusch im Busch“ am Hohen Busch habe sich im Sommer für viele Viersener zur Stammkneipe entwickelt, sei Sportlertreff und Ausflugsziel gewesen. Kaum hatte der 55-Jährige den Biergarten geschlossen, eröffnete er im November die „Winter-Weihnacht“ auf dem Remigiusplatz – mit Glühweinbude und Imbiss.

„Bis zum 8. Januar bleibt die Winter-Weihnacht“, sagt Tusch. Für Silvester, 11 bis 15 Uhr, hat er einen Frühschoppen geplant. An Neujahr und am 2. Januar ist geschlossen, dann von Montag bis Samstag, jeweils 11.30 bis 22 Uhr, geöffnet. Dass er Besucher nur nach 2G-Regelung in sein Weihnachtsdorf lassen darf, ist für ihn kein Problem. Er sei dankbar und demütig, dass er überhaupt öffnen kann, auch wenn damit viel zusätzlicher Aufwand verbunden sei: „Das ist immerhin alles viel besser als im vergangenen Jahr“, sagt Tusch.

Wenn die Winter-Weihnacht auf dem Remigiusplatz abgebaut ist, möchte er vielleicht noch im Februar einen Glühwein-Wanderweg organisieren. Für Aschermittwoch und Karfreitag sei auf jeden Fall wieder ein Backfisch-Drive-in geplant, kündigt der Schausteller und Veranstalter an. Tusch setzt darauf, dass Regelungen wie eben 2G es zulassen, dass er 2022 endlich wieder mehr Veranstaltungen organisieren kann – wie die Weiße Mainacht, den Tanz in den Mai auf dem Remigiusplatz. Danach möchte er auch wieder „Tusch im Busch“ öffnen. Nicht nur, weil er so gerne macht, was er macht: Er erfahre auch viel Dankbarkeit von den Gästen, betont er.

(naf)