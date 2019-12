Kreis Viersen : Mordversuch: Schon vorher gab es Anzeigen

Ein Brüggener (74) wird verdächthgt, seine Frau angegriffen zu haben. Laut Staatsanwalt war es nicht der erste gewalttätige Sreit. Bei häuslicher Gewalt ist die Dunkelziffer hoch. Hier finden Opfer Hilfe.

Ein 74-Jähriger aus Brüggen befindet sich seit Dienstag in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, seine Ehefrau (67) nach einem Streit im gemeinsamen Haus mit einem 20 Zentimeter langem Brotmesser angegriffen zu haben. Eine Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Inzwischen hat der Mann sich geäußert. „Er bestreitet die Tat; er habe seine Frau weder verletzten noch töten wollen“, erklärt Sprecher Axel Stahl von der zuständigen Staatsanwaltschaft Krefeld. Der 74-Jährige sei zur Tatzeit betrunken gewesen; wie stark, konnte Stahl nicht sagen.

Streitigkeiten sollen beim Paar bereits in der Vergangenheit eskaliert sein. Laut Stahl habe es Anzeigen wegen Körperverletzung gegeben, aber keine Verurteilung: „Der Mann ist nicht vorbestraft.“

Wie sieht die Statistik aus? Bei Fällen von häuslicher Gewalt ist die Dunkelziffer hoch, weiß Alexandra Dallmann, Opferschutzbeauftragte bei der Polizei in Viersen. „Häusliche Gewalt macht einen Großteil der Kriminalität aus. Statistisch gesehen ist die Gefahr, Opfer von häuslichen Gewalt zu werden, viel größer als Opfer eines Raubüberfalls.“ In den vergangenen beiden Jahren ist die Zahl der Fälle im Kries Voersen konstant. 2018 wurden 547 solcher Taten angezeigt. Die Zahlen von 2019 können laut Dallmann noch nicht genannt werden. Sie schätzt aber, dass sie auf Vorjahresniveaus liegen. Bundesweit waren 2018 insgesamt 140.755 Menschen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft. Mehr als 81 Prozent der Opfer sind Frauen.