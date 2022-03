Diskussion um Tagebau-Folgen : Was „Parents for Future“ im Kreis Viersen zum Kohle-Ausstieg fordern

Was „Parents for Future“ im Kreis Viersen zum Kohle-Ausstieg fordern

Politiker und auch die Klimaaktivisten „Parents for Future“ sind in Sorge um die Feuchtgebiete im Naturpark Schwalm-Nette. Foto: Jo Fink

Grenzland Die Gruppe „Parents for Future“ im Kreis Viersen reagiert auf die Resolution des Kreises Viersen, seiner Kommunen sowie weiterer Kommunen, die Probleme durch einen auf 2030 vorgezogenen Kohle-Ausstieg im Rheinischen Revier sehen.

(busch-) Die Gruppe „Parents for Future“ im Kreis Viersen reagiert auf die Resolution des Kreises Viersen, seiner Kommunen sowie weiterer Kommunen, die Probleme durch einen auf 2030 vorgezogenen Kohle-Ausstieg im Rheinischen Revier sehen. Ihr Sorge: Wenn das Sümpfungswasser aus dem Tagebau fehlt, könnten Feuchtgebiete vertrocknen.

Dazu sagt die Gruppe „Parents for Future“: Man solle nicht den Schutz der Feuchtgebiete und den Kohle-Ausstieg gegeneinander ausspielen. Das Problem sei nicht der frühere Ausstieg aus der Kohle, sondern dass RWE nach Aussage von Kreisumweltdezernent Rainer Röder nicht weiter sümpfen darf, wenn der Tagebau eingestellt wird. „Statt den Kohleausstieg zu verschieben, fordern wir eine Änderung der bestehenden Rechtslage, sodass RWE über die Beendigung des Tagebaus hinaus sümpfen darf und muss“, so die Klimaaktivisten. „Wir fordern eine eindeutige Stellungnahme der Politik und aller Beteiligten, die sich gegen eine Verlängerung des Kohletagebaus ausspricht“, so „PPF“. Wir fordern, dass der Verursacher, der Tagebaubetreiber RWE, die Kosten der Beseitigung der Tagebaufolgen zahlt und diese nicht zu Lasten der Allgemeinheit gehen.“