Fotos von der neuen Ausstellung Was Kindern aus Viersen zum Thema Schönheit einfällt

Eröffnung am Sonntag, 16. Juni, 11 Uhr, in der Städtischen Galerie im Park, Rathauspark 1 in Viersen. Zu sehen bis 21. Juli. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag, jeweils von 15 bis 18 Uhr, Donnerstag von 15 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.